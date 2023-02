Omicidio Saman Abbas | ora il padre accusa il fidanzato | «È stato lui a rapirla e ucciderla»

(Di sabato 18 febbraio 2023) «è stata rapita e uccisa. I genitori non c’entrano nulla e neanche la famiglia. Èincolpato lo zio Danish, ma al momento né noi né voi possiamo dire cosa sia successo realmente. Per noi i colpevoli sono ilo qualcuno della comunità italiana». Così Akhtar Mahmood, avvocato di Shabbar, ildella 18enne pachistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 e presumibilmente uccisa dai suoi familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato, ha commentato le indagini a Quarto Grado. Per il femminicidio consumatosi a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, sono imputati i genitori Shabbar e Nazia Shaheen, i due cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz, e lo zio Danish Hasnain. Ildella giovane vittima è in attesa di ...

"Il fidanzato ha detto chenon aveva il telefono. Forse lui stesso ha voluto far uccidere la fidanzata. Bisognerebbe indagare anche su di lui. Senon aveva il telefono, come sono stati ...A rivelare delle indiscrezioni clamorose è stato l'avvocato del padre di, ora in un carcere in Pakistan ed uno dei principali accusati dell'della figlia. Le accuse presentate dall'uomo ...

L'avvocato del padre di Saman Abbas torna a parlare del caso e punta il dito contro il fidanzato e lo Stato italiano: "La famiglia non c'entra nulla" ...Non è solo un timore, è il terrore che possa fare la stessa fine della giovane sorella Saman. A riferirlo ieri nel corso della seconda udienza del processo sull’omicidio della giovane pakistana per ma ...