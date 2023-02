(Di sabato 18 febbraio 2023): un uomo,, 75 anni, è statomorto nella tarda serata di venerdì nella suadi via Ogliastra , nel quartiere di Is Mirrionis, asenza ...

... è stato trovato morto stanotte nel suo appartamento diin via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis. Secondo i carabinieri che indagano sull'accaduto, si tratta di une ci ...AGI - I carabinieri della compagnia die del comando provinciale indagano per, dopo che ieri sera un uomo di 75 anni è stato trovato morto nel suo appartamento del quartiere Is Mirrionis con una ferita alla testa. ...

Cagliari, si indaga sull’omicidio di Venerato Sardu: «Urla di una donna da quell’appartamento» L'Unione Sarda.it

Omicidio a Cagliari: ucciso in casa, Venerato Sardu trovato con ferite alla testa. C'è un fermo leggo.it

Cagliari, uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa, un fermo per omicidio Fanpage.it

Cagliari, fermato un uomo per l’omicidio di Venerato Sardu L'Unione Sarda.it

Cagliari, omicidio di un 75enne trovato morto nel suo appartamento la Repubblica

Venerato Sardu, 76 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Cagliari. I carabinieri a poche ore dalla scoperta del cadavere hanno fermato un uomo per omicidio. C'è già un fermo per l'omicidi ...Un uomo di 76 anni è stato trovato morto stanotte nel suo appartamento di Cagliari in via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis.