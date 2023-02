Oltre un secolo di Alessandria | la piemontese che ha fatto scuola

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb – Quando Gianni Brera con la penna rivolta verso il Piemonte scriveva di squadre per “nerbo e bellezza al miglior livello italiano” non si riferiva né alla Juventus né, tantomeno, al Torino. Con queste parole il giornalista lombardo era infatti intento a ricostruire lo stato dell’arte pedatoria ad inizio novecento nel pionieristico Quadrilatero, irregolare poligono geografico posto nella parte orientale della regione sabauda. In particolare, per lo scrittore con la passione del neologismo sportivo, qui dove il pallone offriva “magnifici pretesti a faide collettive e ricorrenti” e si doveva mettere in conto “qualsiasi conseguenza, non escluso il ricovero in ospedale”, ad eccellere era l’. Nobile decaduta che proprio oggi compie la bellezza di centoundici anni. La nascita del Football ClubSebbene l’Unione Ginnastica ...