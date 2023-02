(Di sabato 18 febbraio 2023) Subito sul pezzo, e ci mancherebbe altro. È imprenditoria lombarda e non per caso. I rapidi auguri di buon lavoro del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, “il nostro auspicio ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

È vero che nell'ultima tornata europea (2019) ilè aumentato dell'8,34% rispetto al 2014, ... al nono posto con il 56, 10% (in calo didue punti rispetto al 58,69 di cinque anni fa), ...Doveva essere un lieto epilogo per un percorso difficile e impegnativo, ma all'annuncio deldi 68/70 per la Specializzazione in pediatria di una studentessa dell'Università del Piemonte ...a ...

Oltre il voto l’allarme. Le imprese lombarde e il pericolo automotive Il Foglio

Elezioni, otto perché rimasti in sospeso sulla politica bergamasca dopo il voto Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Regionali, Lombardia e Lazio al centrodestra: vincono Fontana e Rocca con oltre il 50% dei voti RaiNews

Ghilardi: “Squadra compatta dopo il voto delle Regionali” Nord Milano 24

La Lega ha perso un milione di voti Il Movimento 5 Stelle oltre ... IL GIORNO

Lo stop definitivo dell'Europa alle auto a benzina e diesel e le preoccupazioni per il mercato che verrà. "La stima per una transizione verso l’elettrico così rapida costa 15-20 mila posti di lavoro" ...Alla fine ci è voluto un giudice per bloccare tutto. La guerra nel Partito democratico di Caserta finisce a carte bollate, come preannunciato dagli iscritti esclusi ...