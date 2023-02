Oltre 140 chili di salumi sequestrati dai Nas a Napoli

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso di mirati controlli volti a garantire la sicurezza alimentare lungo la filiera della carne, i carabinieri del Nas dihanno svolto un controllo all’interno di un supermercato della città di. Al momento dell’accertamento, i militari hanno rilevato la presenza di140diprivi di rintracciabilità per cui hanno proceduto al sequestro amministrativo degli alimenti. Nel corso della verifica, i carabinieri del Nas hanno indisposto il divieto di immissione in commercio di 45di prodotti alimentari scaduti, tra cui formaggi confezionati, pane e olio. Al termine dell’attività, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro. L'articolo proviene da ...

