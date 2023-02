Olivera | «Ora testa alla Champions»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Al termine della sfida contro il Sassuolo, il terzino del Napoli,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Titolare in una partita importante «Bisogna continuare così, abbiamo conquistato i tre punti e sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice» Con voi sembrano sermone semplici «Perché ci impegniamo sempre e andiamo avanti passo dopo passo. È più semplice soprattuto quando hai tutta la settimana libera per preparare le partite» Ora? «Sì, adessoa martedì» Il fatto di essere favoriti anche inaumenta la pressione «Credo che la pressione non aumenti, non è un problema per noi per preparare la prossima partita» Differenza tra campionato e? «Laè un’altra ...

... 'pareggiato' poi a ridosso della mezz'da Osimhen, che fa sedere Erlic ma stampa sul legno una ...su assist di Frattesi viene reso vano da una posizione di fuorigioco di Defrel che disturba...6 : non riesce a mettere in campo il suo talento offensivo, in difesa si comporta bene ... Urla e sbraita per tutti i 90 minuti mapuò festeggiare. Sassuolo - Napoli: la pagella dell'arbitro.

Napoli, Olivera dopo la vittoria col Sassuolo: "Ora testa alla Champions. Vogliamo vincere" TUTTO mercato WEB

Sassuolo-Napoli, formazioni / Giocano Olivera, Elmas e Politano ... IlNapolista

Renica: “Avrei messo Olivera e non Mario Rui in caso di presenza di Berardi” Tutto Napoli

Superlega, clamoroso Kroos: "Non vedo l'ora, sarà spettacolare" Tuttosport

FOTO SSC Napoli, la famiglia Olivera è in dolce attesa: “Ti aspettiamo principessa” CalcioNapoli1926.it

Il Napoli batte anche il Sassuolo e vola a +18 in attesa dell'Inter. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.Il Napoli batte anche il Sassuolo e vola a +18 in attesa dell'Inter. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti.