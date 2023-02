Offerta di Ratcliffe per il Manchester United | è sfida al Qatar

Dal miliardario britannico Jime il suo gruppo petrolchimico Ineos, già proprietario del ... L'sarebbe da capogiro Nel comunicato l'imprenditore Jassim Al Thani non ha svelato la cifra ...Il comunicato diffuso non ha fornito dettagli sull'importo proposto nell'per il club, ma il ... Per rilevare lo United c'è anche l'interesse dell'imprenditore britannico sir Jim, ...

Offerta dal Qatar per il Manchester United. Ma c'è anche Ratcliffe Calcio e Finanza

Manchester United, Al-Thani (Qatar) e Ratcliffe confermano le offerte ... IlNapolista

Manchester United, Al Thani conferma l’offerta da 6 miliardi: il Qatar e Ratcliffe sui Red Devils Corriere della Sera

Jim Ratcliffe conferma l'offerta per acquistare il Manchester United numero-diez.com

Manchester United, l'offerta folle dello sceicco Al Thani e la Premier diventa un Selvaggio West la Repubblica

In un comunicato, il consorzio del Qatar guidato da Jassim Bin Hamad Al Thani si dice ad acquistare il 100% del "più grande club del mondo" per ...Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente della Qatar Islamic Bank, ha presentato un'offerta per rilevare il 100% delle quote dai Glazer. La famiglia statunitense acquistò il club per quasi un ...