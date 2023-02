“O si cambia o si muore” Schlein va all-in | sono sicura di vincere

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ellysi avvicina sempre di più al momento della verità nella sfida per le primarie del Partito Democratico con Stefano Bonaccini. L'ex vice-governatrice dell'Emilia-Romagna ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nei giorni clou per la leadership dem: “Noi tutti abbiamo il dovere di costruire l'alternativa al governo più di destra della storia repubblicana. Ma prima occorre che il Pd risalga.ndo tutto, volti, visione, metodo. Non servere solo i nomi tenendosi il metodo sbagliato. Basta con la cooptazione. Apriamoci alle donne, ai giovani, alle energie migliori. Scegliamo i nuovi dirigenti in base alla competenza, non alla fedeltà. I vecchi del Pd nascosti dietro di me? È un'affermazione sessista, tipica di una società patriarcale, per cui se una donna si fa strada dev'essere sempre strumento di qualcun ...