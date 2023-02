Nuovi concorrenti Isola dei Famosi | ex del Grande Fratello Vip e una discussa coppia gay

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tutto pronto (o quasi) per la nuova edizione dell’dei2023 in partenza dal prossimo 10 aprile sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Secondo Dagospia rivedremo tre ex delVip ed unagay.dei: ex del GF Vip e unagay Come vi avevamo già anticipato,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.