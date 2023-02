Nordcorea | Pyongyang lancia missile balistico

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le forze armatene hannoto oggi unin direzione del Mare del Giappone. La denuncia arriva da Seul, dove lo stato maggiore dell’esercito sta analizzando i dati relativi a distanza, altitudine e velocità delper ottenere maggiori dettagli sul tipo di arma. Ieri, le autorità diavevano minacciato una risposta “senza precedenti” alle nuove esercitazioni congiunte annunciate da Stati Uniti e Corea del sud e programmate per le prossime settimane. L'articolo proviene da Italia Sera.

Come riferisce l'agenzia di stampa Kcna citando il ministero degli Esteri di, la Corea del Nord potrebbe valutare ulteriori azioni se il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decidesse ...Inoltre,ha condannato il fatto che gli Stati uniti stiano trasformando il Consiglio di sicurezza delle Nazionio unite 'in uno strumento per la politica ostile illegale nei confronti della ...

Ieri, le autorità di Pyongyang avevano minacciato una risposta "senza precedenti" alle nuove esercitazioni congiunte annunciate da Stati Uniti e Corea del sud e programmate per le prossime settimane.Il missile ha volato per poco più di un’ora prima di finire in mare circa 200 chilometri a Ovest dell’isola giapponese di Hokkaido. Potrebbe essere uno Hwasong-17 ...