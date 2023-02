Non rallenta al casello e tampona l’auto ferma a pagare | morte due donne

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tragico incidente all’altezza delautostradale Milano Ghisolfa sulla A4. È accaduto intorno alle 2,30 della notte di sabato 18 febbraio: per duedi 54 e 60 anni non c’è stato scampo: secondo una prima ricostruzione sarebbero statete violentemente da un secondo veicolo guidato da un uomo. Dopo l’impatto, le macchine sono poi finite contro la struttura del. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La scena a cui hanno assistito è stata terribile con una delle due automobili completamente accartocciata e i soccorritori hanno dovuto disincastrare le duedalle lamiere della loro auto Il conducente del secondo veicolo (di cui al momento non si ...

Ancoraè stata resa nota la tipologia di veicolo che stava guidando. Inutile l'intervento dei soccorsi, le 2 donne morte incastrate tra le lamiere Per le due donne, invece,c'è stato niente ...Incidente a Milano,al casello e tampona l'auto davanti: schianto fortissimo, morte due donne Lite choc a cena, 14enne accoltella il nuovo fidanzato della madre (carabiniere) e lo ...

Il conducente del secondo veicolo (di cui al momento non si conosce la tipologia) è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato al 118 in codice giallo all'ospedale S.Carlo. Per le due ...