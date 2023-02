"Non è un suicidio". I possibili indizi nell'i-Phone del 16enne trovato carbonizzato

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il cadavere semidi Ayman Serti, 16 anni, è statonel Messinese giovedì sera. La famiglia: "Non è stato un". Gli inquirenti, invece, non escludono nessuna pista

Nel momento in cui l'uomo ha messo i piedi sulla spalliera della seggiola per poi lasciarsi andare, gli agenti hanno capito chec'era più tempo da perdere, hanno sfondato la porta e prontamente ...Per questo gli inquirenti hanno valutato l'ipotesi dell' omicidio -. L'anziana era malata da tempo eera autosufficiente, per questo dipendeva dall'accudimento del marito più giovane. ...

Omicidi-suicidi, non si tratta di giudicare ma di prevenire la violenza Informare un'H

Suicidio assistito di una signora 89enne malata di Parkinson: la ... Giurisprudenza Penale

Suicidio assistito “allargato” «Ma così si forza la Consulta» Avvenire

Suicidio assistito, decisione storica della Procura di Bologna WIRED Italia

Anaao: “Aprire il numero di accessi a Medicina è un suicidio formativo” Quotidiano Sanità

Il cadavere semi carbonizzato di Ayman Serti, 16 anni, è stato trovato nel Messinese giovedì sera. La famiglia: "Non è stato un suicidio". Gli inquirenti, invece, non escludono nessuna pista ...Serti Ayman viveva a Merì, piccolo comune in provincia di Messina. Aveva 16 anni. Eseguita l'autopsia e ascoltati familiari, docenti e amici ...