Non così buone le foto col Samsung Galaxy S23 Ultra secondo DxOMark

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023) Gli esperti dihanno appena presentato un verdetto non certo edificante sullecon ilS23. Sebbene tutta la nuova serie top di gamma del produttore ed in particolare l’esemplaresia venduto con la promessa dei migliori scatti possibili in ogni condizione, sembrerebbe proprio che i risultati ottenuti dalla camera principale e posteriore dell’ammiraglia non sianoeccelsi. I professionisti, al lancio di qualsiasi nuovo smartphone, provvedono all’analisi dellecamere, aggiornando la classifica di miglior camera phone del momento. Ci si aspettava certamente che proprio ilS23raggiungesse il podio della speciale graduatoria ma ...