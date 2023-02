Non ci sono alternative al sostegno a Kyiv Cos’ha detto Zelensky a Monaco

Leggi su formiche

(Di sabato 18 febbraio 2023) Gli alleati hanno consegnato all’Ucraina una serie di armi che hanno contribuito — assieme al valore dei militari ucraini — alla resistenza con cuicontro l’invasore russo. Ma il presidente ucraino Volodymyrteme che le forniture cruciali arrivino troppo tardi per bloccare la nuova offensiva lanciata in queste settimane da Mosca. “Dobbiamo sbrigarci”, haparlando in collegamento video in apertura alla Conferenza sulla sicurezza di, assise internazionali a cui partecipa la leadership globale. “Abbiamo bisogno di velocità: velocità negli accordi, velocità nelle consegne di armi, velocità nelle decisioni per limitare il potenziale russo”. Non ci”, perché la vita degli ucraini è in gioco, ha ...