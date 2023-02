“Non chiamateci femminucce” | il femminismo di bell hooks nel libro di Federica Fabrizio Federippi

Leggi su tpi

(Di sabato 18 febbraio 2023) La storia che mi ha condotta fino ainizia dai libri, ed è, a suo modo, una storia di cura. Era il 2016, mi ero appena trasferita a Roma per l’università e avevo un non indifferente caos in testa. Molte cose iniziavano a starmi strette: le discriminazioni cui assistevo quotidianamente mi facevano arrabbiare, ma allo stesso tempo non riuscivo a dar loro un nome, per cui avevo un estremo bisogno di ricevere conferme rispetto alla rabbia che provavo. Quindi, ho cercato risposte là dove ero certa le avrei trovate, nel posto in cui andavo (e vado) di solito per fare ordine quando sono confusa. Insomma, in libreria. Arrivo di fronte allo scaffale che cercava solitario di combattere il patriarcato e il libraio mi consiglia di comprare Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. «Tutte le femministe comprano questo» mi dice. Ora, ...