No! Non esiste una piattaforma mobile Haarp che genera i terremoti nel mondo e controlla il clima

(Di sabato 18 febbraio 2023) Potreste aver letto condivisioni Facebook in cui si mostra una presunta «» in mezzo al mare, per esempio qui e qui. Il sistema di antenne realmentente in Alaska è sempre stato al centro di diverse teorie del complotto. Oggi è tornata in auge perché viene collegata dai cospirazionisti al recente terremoto in Turchia e Siria. In realtà la struttura visibile nelle condivisioni in oggetto è un radar anti-missili della marina americana denominato Sea-based X-Band Radar. Per chi ha fretta: Nonunadel progettoal largo del Texas. Non si conoscono tecnologie fisicamente in grado dire i cataclismi. La struttura mostrata è una...