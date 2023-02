"Niente recessione nel primo trimestre". La linea del governo paga

... la crescita del Pil nel 2022 è infatti stimata al 3,9 per cento, superiore al trend grazie ai fondi del Pnrr, per poi frenare allo 0,3 quest'anno (quindi), e ritornare all'uno per ...di nuovo, dunque. O no I mercati finanziari, lungi dal deprimersi, segnano nuovi rialzi. Su ... E se in America aumentano i consumi, di chestiamo parlando Listini al rialzo, il ...

Il governo Meloni, guardando ai dati di Confindustria sulle previsioni economiche sul primo trimestre, può guardare con fiducia alla prospettiva di breve periodo ed è sempre più vicino al primo, ...3 quest’anno (niente recessione quindi), e ritornare all’uno per cento nel 2024, in linea con la media storica degli ultimi decenni. Quanto alla disoccupazione, è prevista stabile poco sopra l’otto ...