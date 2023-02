Netflix sta cancellando alcune sue serie originali e la tua preferita potrebbe essere la prossima

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Bisogna avere il coraggio di ammetterlo: l'attuale panorama televisivo è deprimente e privo di prospettive. Non solo levengono eliminate dopo una sola stagione, a meno che non raggiungano il fanatismo virale di Stranger Things o non siano basate su una IP già esistente come nel caso di Mercoledì, ma vengono anche eliminate e cancellate completamente da Internet. L'anno scorso, Minx, unasul boom delle riviste porno negli anni '70, è stata tagliata e cancellata dal palinsesto di HBO Max nonostante avesse già quasi completato la produzione della seconda stagione. Per fortuna Starz l'ha ripresa, ma questa ricerca di nuove piattaforme sembra un cerotto su una ferita da arma da fuoco. Sebbene l'eccessiva riduzione del grasso da parte di HBO sia dovuta a un cambio di leadership in Warner Bros, la spietata selezione del proprio lavoro sembra ora ...