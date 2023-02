...c'è un partito fondatore dell'Europa e al governo di Bruxelles che apre ufficialmente il...corpaccione di Forza Italia, e non solo, fioccano le domande: a cui conviene lo strappo di Weber......di roccia parzialmente fusa sotto la crosta terrestre che potrebbe aiutare a risolvere un... che si trova sotto le placche tettoniche della Terra,mantello superiore. L'astenosfera forma ...

Nel dibattito su Conte alla Scala è in gioco il rapporto tra bellezza e mercato Il Foglio

IL GRIDO DI DOLORE DI EMMA RUZON E IL DIBATTITO SUL ... Pietro Ichino

Università: il grido di dolore di Emma Ruzzon e il dibattito sul merito Corriere della Sera

Siamo soli nell’universo Dibattito al “Carmine“ LA NAZIONE

Letta: "Meloni Meglio di quanto ci aspettassimo". Si infiamma il ... Adnkronos

Non si può liquidare la decisione sul concerto del prossimo 19 febbraio come una questione reazionaria o troppo sofisticata. C'è in ballo una precisa idea di rappresentazione musicale ...L’ex consulente ai pm: “Il costo dei primi rinforzi nel ’91 era stato altissimo e avevano arrestato l’ad per altri fatti” ...