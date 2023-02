Negoziato nel centrodestra sul Superbonus | FdI tira fuori l' idea per l' intesa

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Forza Italia è pronta a fare le barricate. Fratelli d'Italia apre alla cartolarizzazione dei crediti. Nella maggioranza si cerca un punto di caduta sul decretoche ha bloccato la cessione dei crediti, in vista di un passaggio parlamentare che promette di essere infuocato. Protestano le opposizioni, con il Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in testa. Ma dubbi serpeggiano anche in Forza Italia, partito da cui si leva la voce di Erica Mazzetti, deputata e componente della commissione Ambiente della Camera: «Il provvedimento del governo che blocca ilè stato un fulmine a ciel sereno perché il mese scorso, durante un question time in commissione al Senato si era specificato che secondo Eurostat i debiti delnon costituivano debito pubblico. Giorgetti ci ha detto che, secondo Istat, non era così. ...