NBA All Star Game 2023 | Paolo Banchero vince il Rising Stars A Jose Alvarado il titolo di MVP

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sono cominciati questa notte con ils gli NBA All. Nel mini-torneo fatto da tre competizioni diverse, in cui si sono affrontate quattro squadre composte da rookie, sophomore e giocatori di G-League, a trionfare è stato il team guidato da Pau Gasol, con all’interno anche. Dopo aver vinto la semifinale per 40-25 contro la squadra di Deron (compagine composta da giocatori della G League),e compagni hanno infatti sconfitto anche il team di Joakim Noah (vittorioso per 40-32 nell’altra semifinale contro il team Jason, anch’esso formato da giocatori di G League) per 25-20 e hanno così potuto festeggiare un bel successo. Brescia-Pesaro oggi, semifinale Coppa Italia basket: orario, ...

Il "Rising Stars" segna come al solito l'inizio dell'Star Game Weekend e a Salt Lake City anche l'evento che ha meno appeal di tutto il fine settimana delle stelleriesce a regalare emozioni. Con il nuovo formato, due semifinali e la finale che ...... una tripla da centrocampo arrivata con qualche decimo di secondo di ritardo, tre punti che avrebbero portato la gara'overtime e che hanno fatto impazzire di gioia pubblico e spettatori - Giannis ...

Nba All-Star Game 2023: data, orari, programma e dove vederlo La Gazzetta dello Sport

NBA All Star Weekend: tutti gli appuntamenti in TV e in streaming sui canali Sky Sport Sky Sport

NBA, All-Star Weekend 2023: programma, orari e dove seguirlo in tv e streaming NbaReligion

NBA All-Star Weekend, la gara del tiro da 3 punti: tutti i vincitori e la classifica Sky Sport

NBA All Star Game, Rising Stars: tutto quello che c'è sapere sulle sfide di questa notte Sky Sport

Sono cominciati questa notte con il Rising Stars gli NBA All Star Game 2023. Nel mini-torneo fatto da tre competizioni diverse, in cui si sono affrontate quattro squadre composte da rookie, sophomore ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA All Star Game, Alvarado vince con Mitchell: 'Scommettiamo che faccio canestro' ...