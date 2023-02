Napoli | Sembra tutto facile

(Di sabato 18 febbraio 2023) Altra vittoria entusiasmante degli azzurri Questa partita contro il Sassuolo, che non dimentichiamo, fino a poco tempo fa, veniva additato con appellativi quali, “La bestia nera del, oppure lo scansuolo, per le pessime partite che espletava contro la Juventus al contrario di ottime prestazioni contro ildelle quali, una di queste, ci costò una grave perdita di punti nella corsa allo scudetto deldi Sarri. Eppure oggi, pur essendo venerdì 17, a Reggio Emilia c’è stato il solitodominante con Kvarastelhia e Osimhen dominatori dell’attacco e Kim, un baluardo insormontabile in difesa.lontano anni luce da quando De Laurentis ha venduto i suoi migliori giocatori rimpiazzandoli con altri semisconosciuti eppure sono passati pochi mesi e questo ...

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Sassuolo soffermandosi sulle condizioni di Osimhen ...Il tecnico degli azzurri ha festeggiato nel migliore dei modi la panchina numero 1.000 in carriera: "Quante notti insonni... La Champions L'Eintracht è un avversario tosto" ...