Napoli Primavera | rinforzo per Frustalupi | arriva un difensore dagli svincolati

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il calciomercato è ormai terminato ma le società però sono ugualmente al lavoro per trovare qualchea costo 0. Come evidenziato dal portale specialistico di settore Tuttocalciogiovanile.it, ilsi è accaparrato il giovane calciatore classe 2004 Alessandro Castorina,centrale che andrà ad aggregarsi alla squadra di mister Nicolò. Il giovane calciatori negli anni scorsi ha militato nell’Ascoli per poi approdare al Gubbio. Mario, allenatore delladelIn Umbria ha giocato nella scorsa stagione una finale promozione in3 persa contro la Feralpisalò. Castorina sostituisce Pontillo, andato al Gravina in ...