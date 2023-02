Napoli | Osimhen tranquillizza i tifosi | “Sto bene”

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’attaccante delVictorci sarà all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il bomber nigeriano aveva accusato un fastidio alla parte posteriore della coscia destra nella gara contro il Sassuolo ma lui stesso via social ha rassicurato iche gli chiedevano come stava. “Niente di preoccupante, sto”, ha risposto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Commenta per primo Dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ilquesta mattina è tornato in campo. Seduta di allenamento per la squadra di Luciano Spalletti, conche si è allenato regolarmente con il gruppo, in seguito al problema accusato ieri in ...FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanentiKvara enon si fermano: numeri da alieni La festa per la 1000esima panchina di Spalletti resa speciale da altre due magie: 10° decimo gol in ...

Vediamo di cosa si tratta. Khvicha Kvaratskhelia ancora una volta è riuscito a prendersi tutte le luci della ribalta, unitamente al compagno di squadra Victor Osimhen. In Sassuolo-Napoli il dinamico ...Continua la marcia inarrestabile del Napoli capolista. Gli azzurri si sono imposti 2-0 in casa del Sassuolo nel match che ha aperto la 23ma di serie A. In gol Kvaratskhelia e Osimhen. La squadra ...