Napoli | Osimhen fa chiarezza | 'Ecco come sto'

Il sogno Scudetto nasce dalle intuizioni di calciomercato, da Hamsik a Koulibaly, daa Kvaratskhelia, tutti i colpi da 90 che hanno indossato la maglia azzurra e regalato spesso ...Commenta per primo Dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, ilquesta mattina è tornato in campo. Seduta di allenamento per la squadra di Luciano Spalletti, conche si è allenato regolarmente con il gruppo, in seguito al problema accusato ieri in ...

Napoli, Osimhen da record: superato anche Higuain. Paura per l'infortunio, le condizioni prima della Champions Calciomercato.com

Osimhen tranquillizza i tifosi: "È tutto ok, sto bene" CalcioNapoli24

Osimhen, sospiro di sollievo Napoli: messaggio inequivocabile su Twitter AreaNapoli.it

Spalletti: "Ecco le condizioni di Osimhen" Fantacalcio ®

Sassuolo-Napoli risultato 0-2: gol di Kvaratskhelia e Osimhen Corriere della Sera

Continua la marcia inarrestabile del Napoli capolista. Gli azzurri si sono imposti 2-0 in casa del Sassuolo nel match che ha aperto la 23ma di serie A. In gol Kvaratskhelia e Osimhen. La squadra ...Kvicha Kvaratskhelia ha aperto la strada al successo del Napoli. E ora il suo ex direttore sportivo svela perchè abbia scelto la squadra partenopea.