Napoli | l’ex Baiano | “Attualmente gli azzurri sono più forti del Manchester City”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione ForzaSempre, in onda sulle frequenze Radio Marte, è intervenuto Francescoattaccante delsi è espresso sul momento positivo della squadra azzurra: “In questa stagione glihanno una rosa completa e di altissimo livello.per meanche piùdel. Di Lorenzo è il miglior terzino d’Europa. Anche Lobotka è cresciuto molto in questi anni, mentre nessuno si aspettava che Kim e Kvara fossero così. Per quanto riguarda il rapporto tra il georgiano e Osimhen, mi ricorda quello che io avevo con Batistuta quando gli davo il pallone. Entrambi eravamo contenti se l’altro esultava. Il gruppo partenopeo è ...