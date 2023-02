Napoli | inseguimento in pieno centro | 21enne punta pistola contro agenti

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non solo indossava un passamontagna, ma aveva con sé perfino una. Fermato, dopo une una colluttazione con la Polizia, un giovane di 21 anni. Il ragazzo, con precedenti, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.. In giro armato, fugge all’alt e aggredisce poliziotti I fatti ieri sera, tra L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ne è nato unterminato in corso Italia a Piano di Sorrento dove i tre sono stati raggiunti e bloccati.L'del PG Frassati, è andato a buon fine per il Tennistavolo Norbello Giallo che la riaggancia in vetta al girone D, tramite lo scontro diretto vinto per 4 - 1. Le atlete di marca ...

Inseguimento tra scooter e polizia a Napoli, pistola puntata contro i Falchi Internapoli

Napoli, inseguimento da film a Gianturco: arrestato dopo fuga in auto ilmattino.it

Napoli, inseguimento da film a Gianturco: arrestato dopo fuga in auto Virgilio

Folle inseguimento per le strade della Penisola: arrestati tre ricettatori Virgilio

Ruba auto civetta davanti alla caserma dei carabinieri a Napoli, si ... Fanpage.it

Napoli, inseguimento tra Falchi e scooter: arrestato un 21enne. Il guidatore ha estratto un’arma che gli è poi caduta a terra ...Controlli nel supermercato a Napoli, sequestrati 140 kg di salumi. Nel corso di mirati controlli volti a garantire la sicurezza ...