Napoli | incendia 3 auto all’ex | arrestato 39enne

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) –compagna e solo l’intervento dei Carabinieri permette di sventare il quarto rogo. Ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di undi Camposano () già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori e incendio, commessi ai danni della ex compagna. I militari, coordinati dalla Procura di Nola, hanno documentato reiterate condotte persecutorie nei confronti della donna, consistite anche nell’incendio di trea lei in uso. Il primo caso nel dicembre del 2020, e ancora nel marzo e poi nel maggio del 2022, ogni qual volta la vittima sostituiva l’. Solo un intervento dei militari ha risparmiato il quarto veicolo dalla stessa sorte dei precedenti. ...

I Carabinieri della Stazione di Cicciano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale ...Arresti domiciliari per un 39enne di Camposano () già noto alle forze ...

