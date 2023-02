Napoli inarrestabile | Kvara-Osimhen | non c' è scampo per il Sassuolo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilnon si ferma più e vince anche sul campo delper 2-0. La sfida si decide nel primo tempo, quando la premiata dittatskhelia-mette a posto le cose in poco più di mezz'ora avvicinando sempre di più i partenopei allo scudetto. Dopo 12 minuti, alla prima vera occasione, gli ospiti passano già in vantaggio.tskhelia riceve palla a centrocampo, salta con una finezza Lopez, si avvicina a grandi falcate al limite dell'area a infila Consigli nell'angolino con il destro firmando un gol d'autore. Pochi secondi più tardi, i neroverdi vanno vicini al pari quando Laurientè si accentra dalla sinistra saltando Di Lorenzo e andando al tiro, ma la conclusione centra in pieno il palo a Meret battuto. Al 20? è Defrel a sfiorare il palo alla sinistra di Meret dopo aver ricevuto palla ...

C'è chi eveva riposto le sue speranze nel Sassuolo per un'eventuale battuta d'arresto del Napoli e chi, come qualche giocatore dell'Inter, aveva promesso di cantare una canzone di Albano in caso di sc ...