Napoli | in vendita la nuova maglia Champions | l’annuncio social degli azzurri

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Arrivano belle notizie per i tifosi, con la loro squadra del cuore che ha aggiunto ufficialmente unaalla già ricca collezione di questa stagione. Infatti il, tramite i propri canali, ha annunciato lavalida per le trasferte europee giocate inLeague, che verrà utilizzata molto probabilmente contro l’Eintracht Francoforte nella sfida di martedì 21 febbraio: Europe Away Kit – ORA DISPONIBILE!Official Web Store: https://t.co/XmWZkZzHdVOfficial Store: https://t.co/8t3FvYgTRB#ForzaSempre pic.twitter.com/IjpHaXzDyX— Official SSC(@ssc) February 18, 2023 L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.