Napoli in ansia per Osimhen | le condizioni del nigeriano

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ilinper ledi Victor, che ha lamentato un problema contro il Sassuolo: ecco come sta Victorha lamentato un problema alla coscia destra durante la gara del Mapei Stadium, che tiene in apprensione l’ambiente. Nella giornata di domani, come riferisce Dazn, verranno fatti nuovi controlli ma al momento sembra essere stata una sostituzione per semplice precauzione la sua. L'articolo proviene da Calcio News 24.