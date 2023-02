Napoli | Elmas | ‘Scudetto? Una parola che ancora non pronunciamo Spalletti mi fa sentire importante’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 febbraio 2023) 2023-02-18 00:38:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Eljif, giocatore del, dopo il successo contro il Sassuolo è intervenuto ai microfoni di DAZN: “LaScudettonon la, ci sonotante gare da giocare e guardiamone una alla volta, siamo sempre concentrati. Siamo felici di questa vittoria contro una grande squadra come il Sassuolo, torniamo a casa coi tre punti e siamo contenti. Già l’anno scorso qui eravamo sul 2-0 e poi è finita 2-2, abbiamo visto com’era difficile giocare qui col Sassuolo, per questo stasera abbiamo fatto una cosa in più: a volte devi soffrire, devi correre, stringere i denti anche quando sei in difficoltà. Il Sassuolo nelle scorse partite ...