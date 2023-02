Napoli | ds Dinamo Batumi | “Spalletti e Giuntoli gli unici a credere in Kvara | in Georgia si tifano gli azzurri”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nel corso della nuova puntata di Radio Punto Nuovo, a rilasciare una lunga intervista è stato Vladimir Dvalishvili, attuale direttore sportivo della, il quale ha parlato del suo ex gioiello Khvichatskhelia, adesso stella dele idolo dei tifosi: “Sono veramente contento di cosa sta facendotskhelia in Europa, così almeno lo sono tutti ini. Lui è un talento brillante, è un ragazzo che merita tutto: è una persona fantastica e un calciatore spettacolare. Tutto il paese sta facendo il tifo per lui e per il. In Europa è già diventato un top player, voglio solo augurargli di continuare così e di andare avanti, di vincere la Serie A e fare benissimo anche in Champions League”. Il direttore sportivo ...

... in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con i Bad Blue Boys dellaZagabria. Il drappo ...infiammare ulteriormente gli animi anche in considerazione del gemellaggio tra i tifosi del...... ha parlato Vladimer 'Lado' Dvalishvili, direttore sportivo dellaBatumi. 'Sono veramente ... Tutto il Paese sta facendo il tifo per lui e per il. È già un top player in Europa. Voglio solo ...

Il ds della Dinamo Batumi: "Fu Kvara a scegliere il Napoli. Giuntoli ... IamNaples.it

Il ds della Dinamo Batumi: “Kvara ha scelto il Napoli. Tifiamo tutti per gli azzurri” MondoNapoli

"Kvaratskhelia criticato, ha scelto Napoli per un motivo": la clamorosa rivelazione Corriere dello Sport

La fame della Gevi Napoli supera la rimonta di Sassari, Dinamo KO ... Basketinside

Legabasket: Napoli domina la Dinamo Sassari, le pagelle ... BPD - Backdoorpodcast

Il pullman dei tifosi georgiani, la dedica alla fidanzata, l’esultanza come Curry. Khvicha Kvaratskhelia in sette mesi a Napoli ha già raccolto 12 gol e 14 assist in 24 presenze ...I gol e la capacità di incidere di Kvaratskhelia non sono più un mistero. Il nome del georgiano è sul taccuino del top club per eccellenza.