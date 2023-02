Napoli | compleanno per Raspadori | gli auguri degli azzurri sui social

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Oggi 18 febbraio è un giorno importante in casa: infatti è il ventitreesimodi Giacomo, attaccante classe 2000 in forza ovviamente agli. L’ex Sassuolo è unoastri nascenti della nazionale italiana di Roberto Mancini, il quale ha sempre rilasciato ottime dichiarazioni su di lui decidendo di puntare sulla sua immensa qualità. La SSC, tramite i propri canali, augura un feliceal suo Jack: Tanti caridi buona Giacomoche oggi compie 23 anni! #ForzaSempre pic.twitter.com/RHqk1b3Euo— Official SSC(@ssc) February 18, 2023 L'articolo ...