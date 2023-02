Napoli | a Forcella apre “La Porta dei sogni” 

(Di sabato 18 febbraio 2023) Nasce nel rione‘Ladei sogni’ luogo aggregativo per i bambini e i giovani del quartiere nel cuore del centro di. Il progetto, realizzato da L’Altrain collaborazione con l’associazione Sanitansamble, vede la luce all’interno degli spazi recuperati dell’antico Complesso monumentale della chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce, un vero e proprio tesoro nascosto che è restituito alla città e alla comunità. L’intervento ha interessato sia l’interno della chiesa, che è così restituita ai fedeli per le attività di culto, sia un appartamento al piano superiore che ospiterà la Casa della musica dove si svolgeranno le attività di apprendimento musicale e orchestrale dei giovani della Piccola Orchestra di. “E’ un’altra delle bellezze nascoste della città ...

... Accademia di Belle Arti di), "La chiamata alle Arti e alla Lettura". A tutto questo si è ...della fondazione che ricorda la ragazza morta accidentalmente durante un agguato di camorra a...... mentre la cooperativa Manallart si occuperà della promozione turistica dicon tour guidati. "Il nostro obiettivo - spiega Ernesto Albanese, presidente di L'Altra- è recuperare spazi ...

L'Altra Napoli e Sanitansamble creano uno spazio aggregativo per i ragazzi del quartiere in una antichissima chiesa le cui origini risalgono al 1290 ...