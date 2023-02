Murales Maradona | ladri pentiti | restituita la foto del piede di Diego

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGGIORNAMENTO – Tutto è bene ciò che finisce bene. Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli da Stefano Ceci, ladeldiè stato riportata al largo. Probabile si sia trattato di una bravata, con gli autori del furto che – presumibilmente – devono essersi immediatamente. ORE 13.29 – Via Emanuele De Deo, Napoli: rubati alcuni oggetti daldedicato aArmando. Basterebbe questa frase per mostrare tutto lo sgomento e la vergogna di fronte ad un atto simile. Dal luogo diventato ormai simbolo di Napoli nel mondo per la quantità di turisti che ogni anno passa per lasciare un saluto a “D10S“, questa notte sono spariti alcuni oggetti. Furto...