MOVIOLA – Inter-Udinese | rigore su Dumfries dato al Var Lukaku sbaglia ma si ripete

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Doppio episodio danel corso di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro i ragazzi di Simone Inzaghi attaccano e su un cross dalla destea, Dzeko viene anticipato ma la palla rimane dentro l’area diconche viene atterrato da Walace. Per l’arbitro Dionisi non c’è nulla, ma viene richiamato al Var. L’vento del giocatore dell’è scomposto e il direttore di gara fischia calcio di. Dal dischetto si presenta Romeluche però si fa parare ilda Silvestri, ma la ribattuta viene presa da un giocatore dell’che la manda in calcio d’angolo. Ma quest’ultimo era entrato dentro l’area di ...