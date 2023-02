Morto Ilario Castagner | ha allenato la Lazio e il Perugia ‘dei miracoli’

(Di sabato 18 febbraio 2023)Castegner. A darne il triste annuncio il figlio Federico, attraverso un post pubblicato su Facebook. “Oggi – ha scritto – se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ diche in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papa’…”. Immediatamente sono arrivati migliaia di messaggi di cordoglio da parte di tifosi e sportivi.aveva 82 anni e da qualche tempo era malato. Un messaggio di cordoglio arriva proprio dalla società biancoceleste. “La S.S.esprime profondo cordoglio per la scomparsa die si unisce al dolore della famiglia.fu ...

Il "suo" Perugia, perché nonostante abbia allenato in piazze come Roma e Milano,Castagner , il "sorriso più bello del calcio italiano" come lo ha definito il figlio Federico dando la notizia ...

Aveva iniziato la carriera di allenatore nel settore giovanile dell’Atalanta. Si è spento a 82 anni L’ex allenatore Ilario Castagner è morto all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia all’ ...Il tecnico di origne veneta, nel 1983 riportò i rossoneri in serie A dopo la retrocessione seguita allo scandalo Totoscommesse. Guidò anche l'Inter nel 1984 e 1985 ...