Morte Christian Atsu | il ricordo di Conte | “Il terremoto ha portato via una persona bellissima”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Antonioha ricordato sui social, tra le vittime delin Turchia. L’attaccante, dopo il sisma del 6 febbraio, risultava fra le persone disperse e il suo corpo senza vita è stato estratto dalle macerie nelle scorse ore. “Ho avuto l’opportunità di incontrarti e lavorare con te – ha detto-. Questo tremendohavia una, riposa in pace. I miei pensieri sono con la tua famiglia e tutti gli amici, in questi terribili giorni vi sono vicino”. SportFace.

Atsu, tutte le iniziative per commemorare la sua scomparsa in seguito al terribile terremoto in Turchia Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa diAtsu, ex Nazionale ghanese ...... Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gian Marco Tognazzi,Marconcini,... Dopo la sua, il sovrano e il suo esercito sono chiamati a combattere contro un'avanzata di ...

Christian Atsu è morto: l'ex Chelsea tra le vittime del terremoto in Turchia Sky Sport

Christian Atsu è morto: il calciatore tra le vittime del terremoto in Turchia la Repubblica

Christian Atsu: causa morte, età, moglie, figli e carriera del calciatore ... Tag24

Morte Christian Atsu, il ricordo di Conte: "Il terremoto ha portato via ... SPORTFACE.IT

Malore improvviso dopo pranzo, Christian Castelli muore a 16 anni davanti alla mamma ilmessaggero.it

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Federcalcio del Ghana, ma anche la confederazione africana (Caf), la Premier League e i vari club in cui ha giocato, dal Porto al Newcastle, hanno espresso il loro ..."Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono", ha detto Murat Uzunmehmet.