Morte Atsu | tutte le iniziative per commemorare la sua scomparsa

(Di sabato 18 febbraio 2023) in seguito al terribile terremoto in Turchia Tutto il mondo del calcio piange ladi Christian, ex Nazionale ghanese scomparso in seguito al tremendo terremoto che ha colpito la Turchia. In Ghana la Federazione locale ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio, così come un momento di silenzio è stato deciso anche dal Newcastle, mentre il Chelsea farà indossare dai suoi giocatori una fascia nera al braccio e inviterà il pubblico ad un minuto di applausi. L'articolo proviene da Calcio News 24.