Morte Atsu | il ricordo di Danilo | “Un fratello con quel grande sorriso | riposa in pace”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il difensore della Juventusha ricordato in un post su Instagram Christian, morto a causa del terremoto in Turchia, e il cui corpo è stato estratto oggi dalle macerie. “I momenti considerati ‘normali’ possono lasciarci grandi insegnamenti – ha scritto -.bene i nostri pranzi o le nostre cene di concentramento col Porto all’Hotel Sol Verde a Espinho, Portogallo, dove mangiavi sempre tutto il pollo e anche l’osso. Esatto. L’osso. Noi, nella nostra superficialità, ridevamo sempre e parlavamo: ‘Che fame è questa?!’. Finché un giorno così, anche senza averne bisogno, e prendendo sempre tutto con leggerezza e con, ci spiegò che aveva l’abitudine di mangiare anche l’osso, perché nell’infanzia aveva imparato a non sprecare nulla di ...

Questo tremendo terremoto ha portato via una bellissima persona, riposa in pace. I miei pensieri sono con la tua famiglia e tutti gli amici, in questi terribili giorni vi sono vicino'., tutte le iniziative per commemorare la sua scomparsa in seguito al terribile terremoto in Turchia Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Christian, ex Nazionale ghanese ...

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Federcalcio del Ghana, ma anche la confederazione africana (Caf), la Premier League e i vari club in cui ha giocato, dal Porto al Newcastle, hanno espresso il loro ...Poche ore prima del tragico terremoto in Turchia, Christian Atsu aveva segnato su punizione il gol decisivo per il suo Hatayspor contro il Kasimpasa. Una gioia enorme, quella del primo ...