Monza | tunisino distrugge il Pronto Soccorso e aggredisce infermieri e poliziotti

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Panico all’ospedale di. Unventiduenne residente a Lissone con precedenti per reati contro il patrimonio, è entrato indebitamente nell’area interdetta deldell’ospedale ‘Irccs San Gerardo’. Ha minacciato il personale e aggredito un infermiere e gli agenti della Polizia intervenuti. Ilha iniziato a minacciare medici edai quali pretendeva il rilascio di certificato per un accesso effettuato nella nottata stessa in quella struttura, per abuso di sostanza stupefacente.ferisce un infermiere aldiAl diniego dei sanitari che lo invitavano a seguire le procedure previste, il giovane ha dati in escandescenza minacciando gravemente i ...