Monza | Palladino | 'Oggi siamo stati straordinari | è mancata l'intraprendenza'

KALULU 6 Qualche fatica di troppo contro il. THIAW 6,5 Si conferma una sicurezza. Il Milan ha ... Non sempre ci riesce perché iboys lo fanno correre tanto anche dietro. Ma lui lo fa con ...LE MOSSE DI- Le idee non mancano nemmeno a giovane allenatore del. Prima di lasciare i 3 punti,ha ribaltato due volte la sua squadra. Ha cominciato col doppio cambio dopo ...

“Il gentiluomo e il ragazzo d’oro”: Pioli e Palladino, tutto cominciò a Salerno La Gazzetta dello Sport

Monza-Milan, le formazioni ufficiali: 3 punte per Palladino, la scelta su Origi Calciomercato.com

Chi è Raffaele Palladino (Monza): pressing scuola Gasperini, sfida il Milan Corriere della Sera

Palladino da favola: così si va in Europa Corriere dello Sport

Dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi dall'inizio del nuovo anno, per la prima volta in questo 2023 il Monza cade in campionato. I biancorossi perdono di misura tra le mura amiche con ..."Ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine gara perché hanno dato tutto. Hanno fatto un'ottima prestazione. Primo tempo perfetto, in fase ...