Monza-Milan | Tomori | “Importante aver fatto un altro clean sheet” | News

Commenta per primo Charles De Ketelaere non si è sbloccato neanche nel corso della sfida vinta per 1 - 0 dalcontro ildove, così come successo in Champions League contro il Tottenham, il classe 2001 ha sbagliato un'occasione da gol clamorosa a pochi passi dalla porta. Una bocciatura ( LEGGI QUI ...Ilvince 1 - 0 contro ilgrazie al gol di Messias. Per i rossoneri è il terzo clean sheet consecutivo dopo quelli con Torino e ...

Monza-Milan, le pagelle di Crudeli: “In trincea! Ma ho visto un fantasma in campo” Il Milanista

Palladino non ci sta dopo Monza-Milan: "Nel primo tempo c'è stato un errore" Spazio Milan

LIVE MN - Monza-Milan (0-0): doppia occasione per la squadra di Palladino Milan News

Monza-Milan, le pagelle: Theo da 6,5, De Ketelaere stecca ancora, 5 La Gazzetta dello Sport

Se tre indizi fanno una prova allora si può affermare che il Milan sia guarito. Contro il Monza è arrivata la terza, sofferta, vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. E tutte per 1-0, ...Bene tutta la retroguardia rossonera e Tatarusanu. Nei brianzoli si salvano Ciurria e Di Gregorio, male Caprari e Petagna ...