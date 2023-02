Monza-Milan | Krunic | “Volevamo chiudere la settimana nel migliore dei modi”

Ilha vinto per 1 - 0 ain una sfida della 23esima giornata di serie A. Il gol è stato segnato da Messias alla mezz'ora del primo tempo. Le pagelle delTATARUSANU 7 Decisivo all'inizio ...0 - 1 Marcatore: 31'pt Messias.: Di Gregorio 7; Marlon 5.5 (25'st Gytkjaer 6), Pablo Marí 5.5, Izzo 6; Birindelli 5.5 (14'st Carboni 6), Rovella 6 (25'st Sensi 6), Pessina 5.5, ...

Monza-Milan 0-1: gol di Messias | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Milan, basta Messias: 1-0 al Monza, raggiunta l'Inter | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Monza-Milan, le pagelle di Crudeli: “In trincea! Ma ho visto un fantasma in campo” Il Milanista

LIVE MN - Monza-Milan (0-1): i rossoneri sbancano l'U-Power, decide Messias! Milan News

Gioiello Messias: il Milan soffre e vince contro un bel Monza, ma quanti sprechi La Gazzetta dello Sport

Dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi dall'inizio del nuovo anno, per la prima volta in questo 2023 il Monza cade in campionato. I biancorossi perdono di misura tra le mura amiche con ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del "suo" Milan per 0-1, in casa del Monza allenato da Raffaele Palladino.