Monza-Milan | i rossoneri trionfano | la sfida si chiude 0-1

(Di sabato 18 febbraio 2023) Si è chiusa da pochi minuti la, valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A, tra ile il. La squadra di Stefano Pioli è riuscita mantenere inalterato il vantaggio conquistato nel corso del primo tempo grazie alla rete realizzata da Junior Messias. Tuttavia, nella seconda parte del match entrambe le formazioni hanno sprecato occasioni preziose, ad esempio: al 53? Petagna ha avuto la possibilità di riportare la gara in situazione di parità ma ha effettuato un tiro troppo centrale che è stato facilmente neutralizzato da Tatarusanu. Successivamente anche Theo non è riuscito a realizzare la conclusione decisiva per il raddoppio. Il match si è dunque concluso sul risultato di 1-0.