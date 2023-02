Monza-Milan 0-1 | Palladino | “I ragazzi erano dispiaciuti | ma io sono orgoglioso di loro”

Con un buon primo tempo e una ripresa di parziale sofferenza iltrova finalmente continuità di risultato e centra la terza vittoria consecutiva ...Commenta per primo Con gli oltre 90 minuti di gioco che hanno portato ilalla vittoria per 1 - 0 sul, il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu non prende gol in campionato da 253 minuti (compresi i recuperi). Se a questo dato si aggiunge anche la sfida con il ...

Monza-Milan, le pagelle di Crudeli: “In trincea! Ma ho visto un fantasma in campo” Il Milanista

Serie A: in campo Monza-Milan LIVE - Calcio Agenzia ANSA

Monza-Milan, la partita sui social tra commenti e ironie Corriere dello Sport

Monza-Milan Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE Footballnews24.it

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del “suo” Milan per 0-1, in casa del Monza allenato da Raffaele Palladino. Il tecnico dei rossoneri è soddisfatto ...Terza vittoria in una settimana per il Milan, che all'U-Power Stadium batte il Monza per 1-0 grazie a un gol di Messias nel primo tempo. " Quando c’è da difendere dobbiamo farlo tutti insieme. Chiaram ...