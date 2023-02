Monza Milan 0-1 LIVE | Messias sblocca il match

(Di sabato 18 febbraio 2023) All’U Power Stadium, ilvalido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U Power Stadium,si affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primoSabato 18/02 H. 18.00 Rapuano Di Iorio - Scatragli IV : Marcenaro VAR : Marini AVAR : Doveri 28' - Marlon stende Leao: è il primo ammonito ed era diffidato, salterà la prossima gara del ...Ora è in corso, mentre alle 20.45 chiude il sabato Inter - Udinese (in diretta su Sky). Il tabellino di0 - 1 (live) vedi anche Champions League, ilbatte il ...

Monza-Milan diretta 0-1: LIVE gol di Messias! Corriere dello Sport

LIVE MN - Monza-Milan (0-0): doppia occasione per la squadra di Palladino Milan News

Monza - Milan 0-1 LIVE - Serie A. La diretta della partita Virgilio Sport

MN - Galliani, Maldini e Massara a colloquio prima di Monza-Milan Milan News

(ANSA) - MONZA, 18 FEB - Adriano Galliani arriva allo U-Power Stadium per la sfida del suo Monza al Milan e davanti alle telecamere spiega: "Io ho fatto la mia vita al Monza, poi ho trascorso 31 anni ...Dopo il bel successo in Champions League contro il Tottenham e quello contro il Torino in campionato, il Milan vuole allungare la striscia positiva all'U-Power Stadium di Monza. Pioli recupera Tomori ...