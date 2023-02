Monza-Milan 0-1 | gol di Messias

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Basta un gol dinel primo tempo alper avere la meglio su un agguerrito1-0 nella sfida del Brianteo, valida per la 23esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la formazione di Pioli sale a 44 punti, mentre ilresta fermo a 29 punti. LA PARTITA – Nel, il tecnico Palladino per il derby lombardo sceglie Petagna in avanti, con Mota e Caprari in appoggio. A centrocampo Ciurria e Birindelli ai lati con Rovella e Pessina al centro. Pioli invece ritrova Tomori, affiancato da Kalulu e Thiaw, con Theo Hernandez esulle fasce. In attacco spazio per Origi, con lui Diaz e Leao. Al 1? subitopericoloso con un’iniziativa di Birindelli che serve Ciurria ma la conclusione viene deviata in angolo da Tatarusanu. Un ...

Ilha vinto per 1 - 0 ain una sfida della 23esima giornata di serie A. Il gol è stato segnato da Messias alla mezz'ora del primo tempo. Le pagelle delTATARUSANU 7 Decisivo all'inizio ...Samp - Bologna 1 - 2: decide la rete al 90' di Orsolini: tre punti d'oro per la squadra di Motta, blucerchiati in caduta libera. Successo del Diavolo nel derby. Stasera a San Siro c'è la sfida tra ...

Dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi dall'inizio del nuovo anno, per la prima volta in questo 2023 il Monza cade in campionato. I biancorossi perdono di misura tra le mura amiche con ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del "suo" Milan per 0-1, in casa del Monza allenato da Raffaele Palladino.