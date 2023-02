Monza-Milan 0-1 | decide Junior Messias

La striscia positiva delin questo 2023 si è interrotta in casa contro il. La squadra di Raffaele Palladino è stata battuta per 1 - 0, ma il tecnico si è detto comunque soddisfatto per la prestazione : "Abbiamo ...Le parole di Krunic dopo la vittoria deldopo il: "Con questo vittoria abbiamo chiuso una settimana perfetta" Rade Krunic è intervenuto a DAZN nel post - partita di. Di seguito le parole del rossonero. VITTORIA: "Pesa tantissimo, dopo due risultati utili volevamo chiudere la settimana nel miglior modo possibile. È un avversario tosto e motivato che ...

Se tre indizi fanno una prova allora si può affermare che il Milan sia guarito. Contro il Monza è arrivata la terza, sofferta, vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. E tutte per 1-0, ...SERIE A - Il tecnico del Milan commenta ai microfoni di DAZN il successo di misura sul campo del Monza: "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo".